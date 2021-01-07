Конгрессмены от Демократической партии подготовили проект резолюции по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу.

Об этом написал в Твиттере ставший первым открытым геем - мэром американского города (Провиденса, штат Род-Айленд) и конгрессмен-демократ Дэвид Сиссиллин.



"Я распространяю предложение об импичменте, которое конгрессмен Тед Лью, конгрессмен Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США", - написал Сиссиллин.

К посту он прикрепил проект резолюции, из которого следует, что Трампа обвиняют в особо тяжких преступлениях и административных правонарушениях - прежде всего злоупотреблении властью.

В ночь на 7 января стало известно, что статьи для предъявления импичмента Трампу готовит член Демократической партии и Палаты представителей Конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар.

"Страна" внимательно следит, что сейчас происходит в США в связи с утверждением результатов президентских выборов и штурмом Капитолия 6 января.