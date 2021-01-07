Штурм Капитолия в Соединенных Штатах, убийства четырех сторонников Трампа охраной Конгресса и полицией - все это вызвало бурные дискуссии в Украине.

Оказалось, что у себя американцы применяют несколько иные "стандарты демократии" - чем те, которые проповедуют в других странах. Нападения на органы власти здесь называют не "мирными протестами", а мятежом и подавляют в определенной мере безжалостно.

Также выяснилось, что массовые акции против фальсификации выборов бывают "плохие" и "хорошие". В зависимости от того, кого обвиняют в подтасовке голосов. Если Джо Байдена, то "плохие". Если Януковича, Лукашенко или Путина - то совсем наоборот.

В Украине обсуждения этого феномена пошли двумя путями - промайдановский лагерь и примкнувший к нему Зеленский поддержали разгон протестов. Другие комментаторы заявили, что это нелогично - у себя культивировать "революции", а в Штатах восхвалять их подавление.

Главные мнения известных украинцев о событиях в США проанализировала "Страна".

Кто поддержал подавление "бунта"

Во-первых, на этом поприще отметилась украинская власть.

Сперва о протестах твитнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уже к тому времени было известно как минимум об одной погибшей. Но дипломат прошел мимо этого факта и призвал "поскорее восстановить верховенство закона". Читай - подавить протесты.

На следующий день ситуацию оценил президент Владимир Зеленский. Он дождался, пока с осуждением захвата Конгресса выступят все мировые лидеры и затем спел с ними в унисон.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - написал украинский президент в Твиттере.

Тон это твита сомнений не оставлял - Зеленский поддержал жестокий разгон протестов, на которых погибли четверо активистов. При этом, напомним, сами трамписты внутри Конгресса никого не избивали и вооружены не были.

Интересно, что практически идентичное по смысловому наполнению сообщение еще до Зеленского опубликовал Порошенко.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!", - написал экс-президент.

Среди сторонников "величайшей демократии" закономерно проявил себя экс-премьер Арсений Яценюк. Он назвал штурмовавших Капитолий "безумцами".

"Вчерашние события в Вашингтоне были вызовом мировой демократии. Недостойной является роль тех безумцев, которые спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Уверен, что американский политикум - представители демократов и республиканцев - найдет правильные и мудрые решения в ответ на враждебные провокации против основ американской демократии.

Украина хочет единства Соединенных Штатов. Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена".

Бывший глава МИД Павел Климкин решил порассуждать на тему, почему украинский Майдан - это было хорошо, а американский - плохо. Ответ оказался прост - в "трампомайдане" Климкин увидел российский след.

"Не знаю, есть ли у вчерашних событий российский след, но спецслужбы США это быстро выяснят. Ответственность все равно за Трампом, но Россия ведет полномасштабную гибридную войну против демократических институтов во всем мире, в первую очередь против нас и США", - обрисовал свою картину мира бывший дипломат.

Обрушились на Трампа и ветераны Евромайдана, которые штурмовали украинские органы власти или направляли этот процесс.

Дмитрий Ярош, к примеру, из событий в Конгрессе сделал парадоксальный вывод, что "Российская империя должна быть уничтожена". Он написал пост, в котором проходит мысль, что дестабилизировать Штаты вчера пытался "Путин, его окружение и весь русский народ".

К слову, тема о том, что за протестами в США стоит Кремль была одна из наиболее популярных среди националистов.

В привязке к ней шло предположение, что уж теперь то Байден точно покажет Путину "кузькину мать".

А "отец" украинского Майдана Мустафа Найем написал большой пост, почему события в Штатах это "совсем другое".

"Забавно наблюдать за тем, как бывшие соратники Виктора Януковича выстраивают не надевающиеся ни на какую голову аналогии между протестами на Майдане и волнениями под Капитолием.

Конечно, все протесты по форме чем-то схожи. Сталинские тройки отдаленно тоже чем-то напоминают суд присяжных. Но все-таки, есть нюансы)

Во-первых, людей под Капитолием поощрял и возглавлял лично действующий президент страны, имеющий всю полноту власти и руководствовавшийся единственной целью – эту власть сохранить.

В то время, как и Оранжевая революция и Евромайдан были оппозиционными к действующей власти, а люди, вышедшие на улицу, не только не имели поддержки со стороны власти, а подвергались насилию и преследованиям. В этом смысле протест под Капитолием – это скорее американский вариант антимайдана и титушек, которых организовывала, финансировала и защищала команда Виктора Януковича и его администрации.

Во-вторых, и это причина, по которой у протестов в Вашингтоне нет и не было никакой перспективы, люди вышедшие под Капитолий преследовали одну единственную цель – вернуть Дональда Трампа. Подчеркну, протестующих интересовала не победа какой-либо партии или идеологии, а одного конкретного политика, утратившего поддержку и своей партии, и своего ближайшего окружения. Акции под Капитолием официально и открыто не поддержал ни один республиканец, а вице-президент Майкл Пенс признал победу демократов еще до окончания протестов.

Евромайдан же случился как реакция на отказ Виктора Януковича, его партии и администрации выполнить публично (!) взятые на себя обязательства и подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это не был поход под чьим-то флагом или за чью-то победу. Речь шла о том, куда повернет страна.

Ну и уже если говорить о механике процесса, в Киеве протестующие не захватывали здание парламента. Ни во время Евромайдана, ни тем более во время Оранжевой революции, когда и у нас решался результат президентских выборов. Напомню, в декабре 2013-го размещение людей в зданиях вокруг Майдана произошло спустя три недели после начала протестов и нападения силовиков. И это было не в теплом Вашингтоне, а в зимнем Киеве при минусовой температуре, по колено в снегу.

Единственное, что во всей этой истории удивляет – это неготовность полиции, нацгвардии, армии и спецслужб США к такому повороту событий. В этом смысле, наши, конечно, более подготовлены и изворотливы – отряды титушек на улицах Киева действовали намного раньше и решительнее Беркута и внутренних войск. Можно предложить обмен опытом, но боюсь, не поймут. Слабаки", - написал Мустафа Найем.

На ту же тему, только менее многословно высказалась симпатизирующий Порошенко блогер Алена Яхно.

"Только абсолютная мразь может сравнивать наш светлый Майдан с тем люмпен-шабашем, что произошел в США. Ничего общего!

Во-первых, не было разбито ни одной витрины. Да, люди грелись в админзданиях, но за это платили арендную плату.

Во-вторых, качество людей. Там не было фриков с рогами. Там были прекрасные интеллигентные люди. Представители среднего класса. Да, жлобы и бомжи тоже появились, но в самом конце, когда Майдан превратился твердыню. Их привлекала бесплатная еда.

И наконец, самое главное. На нашем Майдане люди стояли за ценности, за независимость, за европейское будущее. Против бандитского кагала, который решил развернуть страну на 180 градусов и направить в таежный союз. Там люди стояли за правду. Там не было @банутых конспирологов.

Мне даже как-то неловко, что я разжевываю такие банальные истины", - написала Яхно.

На самом деле стоит отметить, что административные здания, например, здание КГГА, было захвачено майдановцами буквально в первый день массовых протестов - 1 декабря. И никто, естественно, за аренду никому ничего не платил. Более того, в тот же день 1 декабря майдановцы пошли на штурм Администрации президента, атаковав защищавших его силовиков - избивая их цепями и тараня трактором.

И если б не контрудар "Беркута", то захватили бы и это здание.

"Почему подавление протестов в Минске плохо, а в США - хорошо?"

Впрочем, очень многие комментаторы высказывали другой взгляд на вещи, чем Мустафа Найем или украинские власти.

Юрист Андрей Портнов отреагировал на попытки промайдановского лагеря заявить, что события в США - "это другое".

"Тут бывшие функционеры режима Порошенко, блудячий воровской соросятник и прочие герои хищений и массовых беспорядков пытаются сообщить, что события 2014-го года в Украине не очень похожи на вчерашние американские, — что они тогда не захватывали в Украине парламент и ещё что-то там не захватывали.

Герои продажной 2014-го года революции проводят какие-то глупые параллели, стелятся перед американской администрацией и пропускают мимо десятки фактов поджогов и захватов зданий областных администраций, правоохранительных органов, министерств и воинских частей.

Вчерашняя ситуация в США — точная копия украинских событий с точки зрения насилия и нарушения Конституции и законов.

Но этим историям они дают разную оценку только потому, что оказались в противоположных по интересам точках координат и вынуждены применять двойные стандарты — в украинских событиях называть преступников мирными активистами, а в американских — наоборот.

Это закон бумеранга и поучительная история для всего майданного преступного кодла, временно, из-за слабости и трусости правящей власти, находящегося без адекватной уголовно-правовой оценки.

Поэтому, вчерашние события — это торжественная и яркая демонстрация лжи и двойных стандартов, продолжение которой лежит в приближении, год за годом, ответственности за массовые убийства и беспорядки в Украине, идеологическая поддержка которых после вчерашних событий выглядит теперь, как примитивный и дешевый фарс".

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва расписал, в чем на самом деле разница между событиями в Штатах и "цветными революциями" на постсоветском пространстве.

"Многие сравнивают вчерашние события в США с Майданом и прочими "цветными революциями".

По форме похоже. По сути – совсем не то.

Как это бы выглядело, если Трамп действовал бы по канонам "цветной революции"?

Во-первых, Конгресс был бы захвачен и никто не просил бы оттуда расходиться. Наоборот, был бы создан палаточный городок вокруг, построены баррикады, а по периметру была бы выставлена вооруженная охрана.

Гибель отдельных активистов ничего бы не поменяла (да и в реальной вчерашней ситуации выстрелы в Эшли Бэббит сторонников Трампа не остановили – уже после этого они захватили зал Сената). Убитые превратились бы в мучеников и их огромные портреты вывесили бы на фасаде Капитолия.

Во-вторых, тоже самое произошло бы в крупнейших городах – сторонники Трампа, там, где хватило бы у них сил, захватили бы местные Капитолии.

В-третьих, был бы создан единый штаб, который бы от имени американского народа выдвинул бы требования (так же как и Майдан выдвигал требования от имени всего украинского народа) о назначении повторного голосования в виду массовых фальсификаций на выборах президента. И до выполнения этого требования продолжались бы акции протеста.

Непонятно чем бы все закончилось (скорее всего, ничем хорошим), но тогда бы это действительно выглядело, по сути, как "цветная революция" с американской спецификой из-за большого числа легальных стволов на руках.

А то, что происходило вчера в Вашингтоне показывало, что никакого плана по организации "Майдана" не было. Пришли и ушли (причем к уходу призвал Трамп). И вообще непонятно был ли какой-то план. Больше было похоже на кураж или на провокацию с целью политически обнулить Трампа, а вместе с ним и весь консервативный лагерь.

Другой вопрос, что со стороны, если не всматриваться в нюансы, все выглядит действительно вполне однозначно: американская элита подавила восстание трампистов под одобрение большинства СМИ и мировых лидеров. Силовики открывали огонь на поражение. И пока ничего не указывает, что кто-то за убийства активистов понесет ответственность.

В этом смысле неизвестный пока охранник Конгресса, расстрелявший в упор ветерана армии США Эшли Бэббит задал глобальный тренд.

Отныне единственным сдерживающим фактором для подавления различных "майданов" и прочих беспорядков для властей будет лояльность/эффективность силовиков и соратников, способность выстоять против внешнего давления (если таковое будет), а также сила и организованность сопротивления оппозиции.

Точнее тренд даже не задан, а укреплен. После украинского Майдана уже мало кто идет на уступки и переговоры с протестующими. Но одно дело, когда Лукашенко подавляет "майданы", и совсем другое, когда США.

Сила воздействия на умы не сопоставима.

И вот уже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой время от времени угрожает майданами Саакашвили, заявляет: "США являются для нас образцом для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость в условиях насилия".

Другие комментаторы обсуждали, как в США применяют двойные стандарты.

"Если не будет отставки - мы пойдем на штурм".

Заявил "сотник майдана" Парасюк перед последней стадией переворота 2014 года.

Этот переворот, напомню, поддержало правительство США.

Потом, через несколько лет, Парасюк признался, что за три дня до призывов к штурму участвовал в массовых расстрелах "мирных протестующих" и силовиков.

К чему это все? К тому, что США - не банановая республика. Не Украина. В США Парасюк получил бы от полиции пулю", - пишет журналист Алексей Романов.

"Когда полицейский ненамеренно перегнул с силой и завершил жизненный путь уголовника с пятью отсидками Джорджа Флойда – случилось БЛМ.

Когда ветерана ВВС США Эшли Бэббит, отслужившей 14 лет в армии, совершенно намеренно в упор расстреливают в Капитолии, - случится что? Или "это другое"?", - пишет обозреватель Юрий Молчанов.

А журналист Юрий Ткачев адресовался к Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, не могли бы вы коротенечко пояснить, почему подавление протестов против результатов выборов в Белоруссии это плохо, а подавление протестов против результатов выборов в США - это хорошо?".

Другие тоже оценили заявление Зеленского

"На фоне снова взлетевших тарифов с 1 января 2021 года, вот эти пассажи про «тепло» и «светлую надежду» заиграли новыми красками...

Пиарщики из ОП, а поздравление нас с новыми тарифами от Зе когда будет? А то всё-таки ощущается какая-то недосказанность и нет полного ощущения праздника", - пишет адвокат Елена Лёшенко.

Интересная дискуссия развернулась под постом американского посольства в Украине, которое процитировало госсекретаря Майка Помпео:

"Насилие, которое ставит под угрозу безопасность других, в том числе тех, на кого возложена обязанность обеспечивать безопасность всех нас, недопустимо как дома, так и за рубежом. Я призываю к немедленному привлечению к ответственности всех преступников, причастных к этим беспорядкам".

Такой постановке вопроса многие в Украине удивились.

"А почему не было переговоров с протестующими? Почему вы не выполнили их требования? Вы же нас сами этому учили в 13-14 годах", - спросил журналист Андрей Павловский.

"Революция достоинства в США начинается! Хватит позорить американский народ, уходите прочь, коррупционеры!", - потроллил Помпео журналист Дмитрий Василец.

Экономист Михаил Кухар пишет еще об одном событии, связанном с "Трампомайданом" - запрете Трампу пользоваться своими соцсетями.

"Это как если бы Рузвельту запретили выступать по радио с обращениями к американскому народу во время войны или эпидемии, а все просто пожали плечами, ну да, все норм. Он же не понравился владельцам трех основных радиостанций - пусть терпит, да, все ок...

Лучше не будем критиковать это решение, а то еще и нам радио отключат... Вы что дорогие друзья, с ума все посходили что ли?"