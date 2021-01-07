В четверг, 7 января, американский предприниматель, генеральный директор компании SpaceX и компании, которая производит электромобили, Teslа Илон Маск стал богатейшим человеком мира, его состояние превысило 185 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Так, стоимость акций Tesla значительно выросла в цене, что увеличело капитал Илона Маска. Он обогнал главу Amazon Джеффа Безоса, чью общую стоимость активов оценивают в 184 млрд долларов. При этом прошлый год Маск начинал с состоянием около 27 миллиардов долларов и едва вошел в список из 50 самых богатых людей мира.

"Рост благосостояния Маска за последний год стал самым быстрым в истории восхождением на вершину списка богатых и знаменует собой драматический поворот в финансовой сфере для знаменитого предпринимателя", - отметили на телеканале.

Напомним, в сентябре 2020 года Илон Маск за день потерял $14 миллиардов и вылетел из пятерки самых богатых людей мира. К этому привело резкое падение стоимости акций его компании Tesla.

Также сообщалось, что однажды Маск за час разбогател на $2,3 млрд. Причиной стало изменение стоимости тех же акций.