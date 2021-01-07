Как писала "Страна", бывший президент Украины Петр Порошенко на новогодние праздники улетел в Эквадор и на Галапагосские острова. Такое путешествие не из дешевых, но одно из самых впечатляющих из предлагаемых туроператорами.

Как правило, туры совмещают посещение Эквадора и Галапагосов (иногда турагентства предлагают заодно посетить еще и Перу).

Галапагосы - легендарные острова, знаменитые своим уникальным животным миром.

Именно после их посещения Чарльз Дарвин создал свою эволюционную теорию происхождения видов.

Бухта Дарвина на острове Хеновеса

Что за острова

Принадлежащие Эквадору Галапагосы (название образовано от испанского слова galápago, которое обозначает разновидность водяных черепах) расположены на востоке экваториальной части Тихого океана, в 972 км от Эквадора.

Группа включает 13 основных вулканических островов, 6 небольших островков и 107 скал и намывных территорий.

Что интересно, президентом Эквадора сейчас является Ленин Морено - политик, который получил имя в честь вождя мировой революции. Правда, ведет он проамериканскую политику, меняя различные услуги (вроде выдачи Джулиана Ассанжа) на кредиты МВФ. В аналогичных подходах в прошлом обвиняли и самого Порошенко.

Животный мир

Самые знаменитые животные - это слоновые черепахи, которые являются самыми большими в мире - их размеры в длину достигают почти двух метров, а вес составляет около 400 кг.

Кроме того, острова славятся еще и другой фауной.

Из-за удаленности островов от материка многие представители животного мира являются эндемиками, то есть их ареал обитания ограничивается исключительно этими островами.

В частности, только здесь можно увидеть 12-килограмовую морскую игуану, галапагоского пингвина (он как раз самый маленький среди всех пингвинов) и различных других крайне редких животных.

В 1835 во время своих исследований на островах пять недель пробыл на островах Чарльз Дарвин. Выводы, которые он там сделал, впоследствии стали ключевыми в его теории естественного отбора.

В частности, после наблюдений за рептилиями и птицами он пришел к выводу, что на ограниченных площадях островов выделились отдельные популяции различных видов. Их черты передавались следующему поколению, а особи, которые не могли приспособиться, были обречены на вымирание.

Голубоногая олуша - знаменитость островов

В 1978 году острова были объявлены всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985-м - заповедником всемирной биосферы.

Климат на островах комфортный для поездок зимой: температура воздуха там составляет около +25°C, а воды - +20°C.

Сколько стоят туры

Сейчас на сайтах турагентств забронировать зимний тур довольно проблематично из-за пандемии. Некоторые операторы предлагают поездки уже на весну. Например, у одного из них 12-дневный тур в Эквадор с неделей на Галапагосских островах (посещением 3 островов) обойдется в 3100 евро на человека.

В цену не входит стоимость международных перелетов Киев - Кито, Бальтра - Киев, разрешения на пребывание на заповедной территории Галапагосов (€100), личных расходов на питание (от €50 в день) и страхования для активного отдыха (от €30).

При этом цена включает круиз на катамаране и снорклинг возле острова Бартоломе, прогулку с гигантскими черепахами и восхождение по вулкану Котопакси. Таким образом полная цена вместе с перелетом и пребыванием составляет не менее 5-6 тысяч евро на человека.

У другого оператора примерно такие же расценки: поездка в Эквадор и на острова на 10 дней человека потянет на 3085 долларов (без учета международных авиаперелетов, билетов в национальные парки, страховку и дополнительные экскурсии).

Снорклинг на островах

Если же брать ВИП-вариант, то тут предлагаются круизы на яхтах вокруг островов. Их стоимость стартует от 20 тысяч долларов и может достигать и больших сумм в зависимости от класса судна и длительности путешествия.

Для граждан Украины не требуется виза для посещения Эквадора с туристической целью. Но сейчас действуют дополнительные условия въезда в связи с коронавирусом. Украинцам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его надо сделать не позднее чем за 10 дней до начала поездки.

Для посещения Галапагосских островов тоже нужно иметь иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 96 часов до планируемой поездки.

Ранее "Страна" рассказывала о скандальном отдыхе Порошенко на Мальдивах, который обошелся политику в полмиллиона долларов.

Между тем Зеленский проводит новогодние праздники в Карпатах.