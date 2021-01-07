Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось за помощью к американским гражданам и цифровым средствам массовой информации. В ведомстве просят помочь идентифицировать тех, кто активно подстрекал к насильственным действиям в Вашингтоне и захвате Капитолия в среду, 6 января.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБР.

Напомним, в среду, 6 января, в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его. Это стало первым случаем, когда американцы захватили Капитолий. Протестующие пытались сорвать заседание Конгресса, который собрался для утверждения результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден. Им это удалось только на пару часов, потом заседание восстановили и победа Байдена была утверждена. По официальным данным во время штурма Капитолия погибло 4 человека, а 52 были арестованы.