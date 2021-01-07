Перед введением в Украине 8 января общенационального карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с министрами и руководителями силовых ведомств. Участники совещания обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и когда будут действовать в стране.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа зараженных коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. По его словам, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

Глава Минздрава также упомянул о сезонном росте количества больных гриппом.

"Вводя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же учреждения лечат больных каждым из этих недугов", - сказал Степанов.

Шмыгаль напомнил, что на карантине будут работать общественный транспорт, стратегические предприятия и детские сады.

"Люди, которые работают в стратегической инфраструктуре, должны иметь место, где оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Доля болеющих малышей составляет 1,6%, поэтому сады, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика", - сказал он.

Президент убедился, что останутся работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал Зеленский.

Усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.

Ранее "Страна" рассказывала, как будет работать киевское метро в первый день карантина.

Мы также приводили объяснение Степанова, зачем нужен карантин после праздников.