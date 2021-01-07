Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил. что с 8 января начнет действовать жесткий карантин. Таким образом, власти решили не переносить и не отменять его, над чем раздумывали в последнее время.

О локдауне глава Кабмина написал в своем Телеграм-канале.

"Завтра, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!" - призвал Шмыгаль.

Между тем в Офисе президента сообщили, что перед введением в Украине общенационального усиленного карантина Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с членами правительства и руководителями силовых ведомств. Участники совещания обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и в какое время будут действовать в стране.

На совещании Шмыгаль сообщил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных. А министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается.По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом, уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждого из этих недугов", - сказал Степанов.

Шмыгаль напомнил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия и детские сады.

Зеленский сравнил новый карантин с весенним.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал президент.

Ранее "Страна" приводила полный список ограничений, которые вступят в силу с 8 января.

Между тем не везде в Украине карантин собираются соблюдать. Так, в Тернополе власти решили этого не делать.