Действующему президенту США Дональду Трампу продлили блокировку в Facebook и Instagram как минимум на две недели. Причиной стали беспорядки, которые произошли во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне в день утверждения результатов американских президентских выборов.

Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг написал в своей аккаунте социальной сети.

"Его решение использовать свою платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что полагали, что их эффект - и, вероятно, их цель - спровоцировать дальнейшее насилие", - заявил основатель соцсети.

Также Цукерберг рассказал, что основной приоритет США на данный момент - это сохранить мир до инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Как минимум до этого времени Трампа лишили возможности постить информацию в Facebook и Instagram, поскольку опасаются что он будет "использовать платформу для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".

Кроме того, основатель Facebook сообщил, что контент Трампа в течение последних нескольких лет уже нарушал политику социальной сети, тогда приходилась удалять или помечать его сообщения.

Напомним, 6 января в Капитолии США проходило обсуждение утверждения итогов выборов президента. Заседание Конгресса пришлось остановить из-за массовых беспорядков, в ходе которых митингующие сторонники Трампа прорвались в здание. Однако позже дебаты восстановились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

Также сообщалось, что Дональд Трамп согласился передать власть Байдену во время его инаугурации 20 января.