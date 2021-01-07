На публикации "Страны" о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве по астрономическим ценам отреагировало Государственное бюро расследований. Ведомство начало расследование нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer.

Об этом сообщили "Страны" в ГБР.

Сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей.

Как мы писали, в то время как вакцина от коронавируса остается недоступной для простых смертных, а официально кампания вакцинации в Украине не начата, топ-политики, чиновники и бизнесмены уже привились сами и свозили на прививку родственников. Причем вакцинация им обходится в 50 раз дороже стоимости препаратов от коронавируса на Западе и достигает 3000 евро.

Материал "Страны" вызвал большой резонанс, на него вынуждены были обратить представители власти. Так, глава Минздрава Максим Степанов признался, что еще до шумихи в прессе и соцсетях знал о подпольной вакцинации. Ситуацию прокомментировали и в Офисе президента.

Между тем в Израиле, откуда, по сведениям "Страны", могла быть ввезена вакцина, поспешили откреститься от этой истории, назвав такой расклад невозможным.