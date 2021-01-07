Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня и после богослужения обратился к прихожанам. В небольшом выступлении он затронул недавние события в здании Конгресса США, на которых пролилась кровь.

Слова главы соседнего государства приводит его официальный сайт.

"Кто бы мог, владыко (имеется в виду митрополит Минский и Заславский Вениамин - Ред.), подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", - сказал Лукашенко.

Затем он перевел речь на белорусскую оппозицию.

"Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже, когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель", - объяснил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что не испытывает таких же теплых чувству в Зеленскому, как к Путину, однако и зла на него не держит.

Между тем "Страна" подводила итоги событий 6 января в США с захватом Капитолия сторонниками Трампа.