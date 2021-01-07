В четверг, 7 января, в день, когда православные христиане празднуют Рождество Христово, управляющий делами Украинской православной Церкви (УПЦ) митрополит Антоний (Паканич) рассказал о духовном смысле праздника.

Слова Антония цитирует центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.

"К сожалению, человек не способен подняться на небо. Бог спускается на землю, чтобы поднять на небо нас....Будем жить, радоваться жизни, не бояться страхов, которые приходят через болезни, кризисы - все это было, есть и будет продолжаться, пока будет жизнь на земле. Наша задача - найти свое место в этой жизни, но найти его так, чтобы достигнуть вечного спасения", - сказал митрополит.

Кроме того, он напомнил историю возникновения праздника Рождества и назвал его одним из самых главных событий произошедших в мире и "нулевой точкой истории современного человечества". Согласно истории, в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос. В момент его рождения, по словам управляющего УПЦ, центром цивилизации являлся римский мир, который охватывал основную часть территории современной Европы.

"Из философской литературы известно, как лучшие умы размышляли о том, что человечеству необходим какой-то особый человек, который поможет им в этой земной жизни. Не только Европа и Азия ожидала пришествия Христа-Спасителя. Самый важный вопрос, который задавали Колумбу, когда он переплыл через океан и прибыл в Америку: "Он пришел на землю? Он живет на земле?" - рассказал митрополит Антоний.

Также он добавил, что "мир Христа-Спасителя - это мир, который не борется за власть, который чужд силы физической. Этот мир предполагает, прежде всего, мир с Богом, мир с людьми и мир с самим собой" и рассказал о причинах человеческих бед и как он видит пути к спасению.

"Самая страшная война происходит не вовне, а в человеческом сердце...Наша вера во Христа-Спасителя, Который сегодня пришел на землю, говорит о том, что несмотря на нашу слабость, Бог готов нас принять в Свои обители, Бог готов принести нам в этот мир примирение с Собой, с ближним, и с самим собой. Именно поэтому такая радость на душе у каждого в эти Рождественские дни", - сделал вывод митрополит.

Напомним, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им побороть болезни, охватившие планету.

Также сообщалось, что в УПЦ дали объяснение тому, что празднуют Рождество по Юлианскому календарю.