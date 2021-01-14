С 1 января в Украине и на неподконтрольной части Донбасса - в "ДНР" - повысили заработную плату учителям. Интересно, что теперь они практически сравнялись.

В "республике" декларируют цель - выйти нас уровень зарплат Ростовской области. Правда, эта задача выглядит пока невыполнимой - учитывая несравнимые заработки в частном секторе, которые в Донецке в разы ниже.

В то же время зарплаты бюджетников в "ДНР" устойчиво растут и в ряде случаев превышают украинские.

Ранее мы сравнивали минимальные пенсии 2021 в Украине, "ДНР" и Крыму. И зафиксировали, что минимальные выплаты пожилым людям в Донецке уже обогнали аналогичные на подконтрольной территории.

Провели сопоставление зарплат учителей в Украине и в "ДНР".

Зарплаты учителей в Украине

В бюджете Украины на 2021 год заложено повышение зарплат учителей на 28,4%.

На первые 20% повышение случилось с 1 января 2021 года. Остальные 8,4% хотели добавить с июля, но отложили до 1 декабря 2021 году.

Поэтому по факту в этом году (на протяжении 11 месяцев) учителя получат доплату в размере 20%. Так увеличится вся сумма, которую получает педагог. На 1/5 вырастет ставка, которая составляет до 30% зарплаты.

Итого, на конец года, после повышения в декабре, зарплата (ставка+доплаты) молодого специалиста должна составить 9 511 гривен (сейчас 7 580 гривен).

Зарплата учителя высшей категории будет 13 400 гривен (сейчас 10 600 гривен).

Все эти суммы озвучил министр финансов Сергей Марченко. Власти позиционируют такое повышение как большое. При этом учителям известно: зарплаты должны были увеличить еще больше.

Правительство Владимира Гройсмана перед уходом принято постановление, по которому еще в 2020 году минимальная ставка учителя должна была составлять два с половиной прожиточных минимума, в 2021 году - три, в 2022 - три с половиной, в 2023 - четыре минимума.

Прожиточный минимум с 1 января 2021 года составил 2393 гривен. Если бы планы воплотились в жизнь, минимальная ставка учителя равнялась бы 7179 гривнам. Но такого оклада в этом году не будет даже у учителя высшей категории, не говоря уже про молодого специалиста.

Сначала нововведение на один год отсрочило при Зеленском правительство Алексея Гончарука. Затем - еще на один год - уже действующий Кабмин Дениса Шмыгаля. Аргументация - "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Министр образования Шкарлет говорит, что постановление правительство Гройсмана специально принимало, чтоб повесить на своих преемников невыполнимые обязательства.

Зарплата учителей в "ДНР"

В "ДНР" бюджетникам пообещали, что к 2022 году их зарплаты должны быть не меньше, чем в Ростовской области. Там в 2020 году работники средней школы получали в среднем 29 232 рублей (11 100 гривен). После январского повышения большая часть педагогов в "ДНР" приблизились к этой сумме.

В распоряжении "Страны" - тарифная сетка конкретной школы "ДНР". Мы публикуем данные, сколько там будут получать с января 2021 года - с налогами и на руки.

Этот расчет проводился с учетом всех доплат и на основании постановления "правительства ДНР" от 25.12.20 №87-13. В нем записано повышение должностных окладов (ставок) на 18%. Плюс 10% - для учителей из сельской местности.

Таким образом, учителя в "ДНР" (первой и высшей категории) с этого месяца будут получать примерно столько, сколько и в Украине. Пример: у учителя высшей категории в "ДНР" есть 13 850 в гривнах, у его коллеги из Украины с декабря 2021 года будет 13 400 гривен.

Согласно данным таблицы, значительно меньше в "республике" получают молодые учителя - 7150 в гривнах. Тогда как в Украине такие зарплаты, и даже больше, были до повышения 2021 года (7580 гривен)

В июле 2021 года в "ДНР" запланировано еще одно повышение зарплаты - на 28% (плюс 10% для сельской местной). Если это реализуется, то учителя со стажем в республике будут получать ощутимо больше, чем на подконтрольной Украине. Зарплаты молодых учителей останутся ниже, чем в Украине, но уже менее значительно.

Самый хороший доход в "ДНР" у опытных педагогов, которые достигли пенсионного возраста, но при этом продолжают работать. С апреля 2020 года в "республике" введена пенсия, которую можно получать за выслугу лет (для тех, кто отработал в школе 25 лет). Она составляет около 9000 рублей (3400 гривен).

В Украине также существует пенсия по выслуге лет для педагогов. Но одновременно получать ее и продолжать работать в сфере образования по закону нельзя.