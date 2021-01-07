Одним из самых заметных фигур во время захвата здания Конгресса США сторонниками Трампа стал мужчина в меховой шапке с рогами и раскрашенным в американский флаг лицом. Им оказался Джейк Анджели из Аризоны - бывший актер и сторонник правого движения конспирологов QAnon, хотя ранее ходили слухи, что он чуть ли не сторонник движения BLM.

Об этом сообщает The Telegraph.

Именно Анджели был тем протестующим, который позировал для фотографий в пушистом головном уборе и без рубашки, а также яростно кричал в мегафон, когда метал копье с американским флагом.

Демонстрант верит в теорию заговора, согласно которой правительство США контролируется членами "глубинного государства" (Deep state) педофилов-сатанистов, пьющих кровь своих жертв и выступающих против действующего президента Дональда Трампа.

У него есть совместные фото с Джулиани.

Теория QAnon выросла из постов пользователя 4сhan, который подписывался как "Q". Пользователь утверждал, что он высокопоставленный военный или чиновник и, якобы, знает, что вскоре Трамп раскроет всемирную организацию педофилов.

Последователи теории заговора верили, что президент США вот-вот "расскажет всю правду" и "тысячи известных педофилов будут наказаны". Среди вероятных педофилов члены QAnon называют звезд поп-культуры, таких как Том Хэнкс или Опра Уинфри, членов Демократической партии, семью саудовского шейха, а среди борцов за правду - Трампа и президента России Владимира Путина.

В 2018 году Анджели присоединился к движению QAnon и стал его лицом. Он выступал на митингах сторонников этой теории в разных городах и всегда в образе шамана: с рогами на голове. В октябре прошлого года он сказал изданию журналистам, что "носит меховой капюшон, красит лицо и ходит без рубашки в рваных штанах, чтобы привлечь внимание".

Когда десятки тысяч протестующих участвовали в штурме здания Капитолия США, Анджели был в самом центре событий. В результате он добрался до помоста в зале Сената, где всего несколько минут назад говорили вице-президент Майк Пенс и Нэнси Пелоси.

Уроженец Аризоны за последние два года появился на нескольких митингах в поддержку Трампа и обрел множество поклонников в социальных сетях. Внимательные пользователи даже принялись воссоздавать его наряд и им это вполне удалось.

Его татуировки включают изображения президентской стены на границе с Мексикой и набор из трех вложенных треугольников, древний символ викингов, известный как валькнут.

Несмотря на беспорядки, Анджели так и не арестовали. Адриан Морроу, репортер канадской газеты, написал в Твиттере: "Я говорил с Джейком Анджели, парнем из QAnon, который проник в зал Сената. Он сказал, что полиция в конечном итоге отказалась от попыток остановить его и других сторонников Трампа и впустила их. Через некоторое время он сказал, что полиция вежливо попросила его уйти и отпустила без ареста".

В сети также появилась теория, что Анджели поддерживает движение против расовой дискриминации Black Lives Matter, так как был замечен на одной из акций протеста.

"Этот парень из Аризоны. Вот его фотография, которую я сделала на марше Temple BLM в июне", - написала в Твиттере пользовательница, цитируя левую активистку из Аризоны.

Позже Анджели подтвердил, что действительно был на протесте Black Lives Matter. Однако он прибыл туда в качестве правого, чтобы выступить против демонстрантов в защиту прав темнокожих, передает Business Insider.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января, в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.