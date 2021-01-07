В израильском правительстве отрицают возможность тайных поставок вакцины от COVID для подпольной вакцинации украинских политиков и бизнесменов.

Об этом заявил BBC News спикер министра здравоохранения Израиля Йоэля Эдельштейна.

Представитель министра исключил возможность ввоза препаратов в Украину из Израиля.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

Также в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за скандала в Украине с подпольной вакцинацией представителей элиты.

В тоже время, как сообщили "Стране" ряд представителей украинского бизнеса, им активно предлагают сделать прививку вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer, которая, по утверждению посредников, с соблюдением всем необходимых условий доставлена из Израиля.

Более того, неофициально в частной клинике Mediland в Киеве нам подтвердили, что они делают такие прививки. "Страна" публиковала запись разговора с врачем клиники.

Ранее "Страна" приводила комментарий Офиса президента информации о нелегальной вакцинации. Там полагают, что речь идет о ненастоящей вакцине.

Мы также рассказывали о реакции других представителей властей и соцсетей на скандал с вакцинацией элиты.