Начиная с 15 января на территории Дании возобновят прокладку труб российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием для продолжения строительства.

Об этом пишет ТАСС.

Так, датское энергетическое агентство получило новое расписание прокладки труб газопровода "Северный поток-2" от компании Nord Stream 2 AG, где условием продолжения проекта было то, что строительство должно проходить в исключительной экономической зоне королевства. Перед началом работ Nord Stream 2 AG должна предоставить новый график, но утверждать его ведомству не нужно.

Ранее сообщалось, что после годового перерывы из-за санкций США Россия в декабре возобновила строительство "Северного потока - 2". Трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. После чего должен быть построен отрезок газопровода в водах Дании.