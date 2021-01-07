Уже в полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

В этот период в стране будет запрещено:

посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;





работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);





проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;





работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");





прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;





работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");





работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).





работа рождественских ярмарок

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;





торговля продовольственными товарами;





торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;





торговля средствами гигиены, средствами связи, товарам бытовой химии, прессой и кормом для животных;





техническое обслуживание и ремонт авто;





работа АЗС (без зоны питания);





работа финансовых учреждений (банков);





работа почтовых операторов;





работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);





спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Ранее "Страна" разбиралась, какие магазины продолжат работать после ужесточения карантинных ограничений с завтрашнего дня.

Уже традиционно местные власти пытаются саботировать введение карантина.

Так, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника. Не ужесточать ограничения решил и мэр Тернополя Сергей Надал, однако позже он уточнил, что локдаун в городе все-таки введут, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится.