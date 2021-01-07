Завтра начинается всеукраинский локдаун. Полный список ограничений. Инфографика
Уже в полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.
В этот период в стране будет запрещено:
- посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
- прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
- работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
- работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).
- работа рождественских ярмарок
В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:
- работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
- торговля продовольственными товарами;
- торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
- торговля средствами гигиены, средствами связи, товарам бытовой химии, прессой и кормом для животных;
- техническое обслуживание и ремонт авто;
- работа АЗС (без зоны питания);
- работа финансовых учреждений (банков);
- работа почтовых операторов;
- работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Ранее "Страна" разбиралась, какие магазины продолжат работать после ужесточения карантинных ограничений с завтрашнего дня.
Уже традиционно местные власти пытаются саботировать введение карантина.
Так, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника. Не ужесточать ограничения решил и мэр Тернополя Сергей Надал, однако позже он уточнил, что локдаун в городе все-таки введут, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится.