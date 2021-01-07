Локдаун в Украине начнется уже в полночь 8 января. Фото: Страна

Уже в полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

В этот период в стране будет запрещено:

  • посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;

  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);

  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

  • работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");

  • прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;

  • работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");

  • работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).

  • работа рождественских ярмарок

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;

  • торговля продовольственными товарами;

  • торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;

  • торговля средствами гигиены, средствами связи, товарам бытовой химии, прессой и кормом для животных;

  • техническое обслуживание и ремонт авто;

  • работа АЗС (без зоны питания);

  • работа финансовых учреждений (банков);

  • работа почтовых операторов;

  • работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);

  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Семь часов до локдауна. Какие ограничения будут действовать в Украине следующие 2,5 недели. Инфографика: Кабинет министров Украины

Ранее "Страна" разбиралась, какие магазины продолжат работать после ужесточения карантинных ограничений с завтрашнего дня.

Уже традиционно местные власти пытаются саботировать введение карантина.

Так, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника. Не ужесточать ограничения решил и мэр Тернополя Сергей Надал, однако позже он уточнил, что локдаун в городе все-таки введут, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится.

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