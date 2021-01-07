Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что беспорядки в Вашингтоне, произошедшие прошлой ночью, "ставят под вопрос" дальнейшую судьбу США как государства.

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфаксу".

По словам Горбачева, "штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем".

"Но беспорядки - не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто, - заявил политик. - Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано", - заявил бывший советский лидер.

Он также добавил, что в мире произойдет поворот к разрядке и гонка вооружений постепенно будет прекращена, так как люди нового поколения поймут ее смертоносность.

"Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях", - заявил Горбачев.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января, в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.