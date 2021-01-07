В субботу, 7 января, мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал решение не вводить в городе новые карантинные ограничения в период локдауна с 8 по 24 января, которое связано с уменьшением роста количества заразившихся коронавирусом.

Об этом глава Тернополя рассказал на своей странице в Facebook.

Так, решение не ужесточать карантин было принято на основе снижения показателя количества зараженных коронавирусом. По словам мэра, заболевшие среди учителей и детей практически отсутствуют.

"Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения", - уточнил Надал.

Кроме того, мэр сообщил, что готов пересмотреть решение на счет карантина и ввести локдаун, в случае роста количества заболевших, "если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров" - сделал вывод Надал.

Ранее в Тернополе отказывались вводить "карантин выходного дня", который действовал в Украине уже с 14 по 30 ноября. По словам мэра это угрожало экономике города.

Также "Страна" сообщала, что украинские власти рассматривают перенос даты локдауна или сокращение его продолжительности.