Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании в середине декабря, с большой долей вероятности заменит другие мутации в Европе и части Азии. Он распространился уже в 22 странах мира.

Об этом со ссылкой на директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге сообщает Economic Times.

По его словам, новый штамм уже стал основным в Британии и распространяется в Дании. В целом коронавируса-мутанта обнаружили уже в 22 европейских странах.

Клюге назвал текущую ситуацию "переломным моментом в ходе пандемии", поскольку Европа столкнулась с проблемой увеличением новый случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего Covid-19.

По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса.

"Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией "сработают, если мы все будем участвовать", - сказал Клюге.

Отметим, что Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию, Турцию и несколько стран Центральной Азии.

Ранее мы писали, что, по словам экспертов, британский коронавирус-мутант может спровоцировать третью волну пандемии.

Также сообщали, что исследователи считают, что основная опасность нового штамма коронавируса заключается в его заразности, так как это приведет к еще большему коллапсу медицинской системы и более высокой смертности.