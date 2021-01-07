В Германии не исключают продолжения акций протеста в США и продолжение беспорядков, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Находящихся на территории Штатов немцев призвали к осторожности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ.

После протестов в Вашингтоне, во время которых происходили стычки с полицией, был введен комендантский час с 18:00 6 января по 6:00 7 января, по времени Вашингтона. Ограничения также действуют в соседних городах Александрия и Арлингтон, штат Вирджиния.

В МИД Германии не исключают возобновление беспорядков в США, особенно 20 января, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Соблюдайте комендантский час и избегайте центра города, особенно в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Избегайте больших скоплений людей, вокруг которых возможно насилие. Следите за развитием ситуации в местных СМИ. Следуйте инструкциям охранников", - призвали в Министерстве.

Напомним, 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов выборов президента США, начались массовые беспорядки у Капитолия. Десятки тысяч сторонников Трампа требовали не признавать итоги голосования.

Также сообщалось, что протестующие сторонники Трампа ворвались в Капитолий.