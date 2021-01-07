Депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента США Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение в связи с поражением на выборах.

Соответствующее заявление Жириновский сделал в своем телеграм-канале.

"События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась - и он переметнулся", - написал Жириновский.



Российский политик считает, что Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, он не провоцировал захват Капитолия. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что у Трампа еще остаются рычаги для воздействия.



"Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир… Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа, и мы призываем его взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение.", - добавил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что США осталось существовать не более 15-20 лет.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января, в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

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