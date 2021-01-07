Суд в Багдаде выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа, полномочия которого закончатся уже 20 января. Глава государства подозревается в организации убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года.

Об этом информирует агентство Associated Press.

Сообщается, что ордер выписал один из иракских судей по материалам следствия, которое установило, что командующий Корпуса стражей исламской революции и глава шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты в районе багдадского аэропорта при помощи американского беспилотника. При этом расследование, которое было начато по запросу родственников аль-Мухандиса, продолжается.

В документе говорится, что речь шла о преднамеренном убийстве. В соответствии с иракским законодательством за такое преступление предусмотрена смертная казнь.

Напомним, один из самых известных военных Тегерана, который курировал все зарубежные военные операции страны, был убит в ночь на пятницу, 3 января 2021 года, в районе международного аэропорта Багдада в Ираке.

Трамп опубликовал в Twitter флаг США и назвал убитого по его приказу генерала Сулеймани террористом номер один в мире. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар был "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".

4 января 2021 года несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке в понедельник услышали такое предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани будет отмщен".