МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в аннексированном Крыму на ближайшие дни. На полуострове ожидаются сильные дожди, на которые надеются местные "власти" в условиях дефицита пресной воды.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По словам представителей МЧС, в этих условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, потому жителям полуострова необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;





находясь в автомобиле, прекратить движение, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийные огни и переждите непогоду;





ограничить выход в горно-лесную местность;





при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;





следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;





не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;





судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;





не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

Отметим, что полуостров нуждается в обильных осадках из-за водного кризиса, который настиг Крым после 2014 года. Тогда Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в этот регион.

В свою очередь эксперт Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюк недавно заявил, что в 2021 году осадки не смогут наполнить водохранилища аннексированного Крыма в той мере, на которую надеются местные "власти".