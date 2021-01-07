В пятницу, 8 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр" на своей странице в Facebook.

"Ночью 8 января в Черниговской и Сумской области пройдут значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)", - сделали прогноз синоптики.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь 2021 год, Украину ждет аномальное тепло, такое же, как и в прошлом году. А в январе погодные сайты обещают похолодание после Рождества, которое продлится до Крещения.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозирует, что этот январь в Украине станет самым теплым за последние годы.