В четверг, 7 января, в селе Копанки Кировоградской области загорелась церковь. Данных о пострадавших и площади пожара нет.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области.

"Сегодня в 9:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в помещении церкви, расположенной по адресу: Кировоградский р-н, с. Копанки", - говорится в сообщении.

На месте работают 17 человек личного состава и 3 единицы техники. Площадь пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в день Рождества западного обряда, 25 декабря, во Львовской области произошел пожар в деревянной церкви, в результате чего пострадал молодой человек 2003 года рождения.

Напомним, сегодня в родном городе президента Владимира Зеленского, в Кривом Роге произошел пожар в мини-кинотеатре. Огонь уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. метров.