В среду, 6 января сторонники действующего американского президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновения с полицией.

Сторонники Трампа требовали пересмотреть результаты президентских выборов и не признавать победу Джо Байдена.

"Страна" собрала самые яркие фотографии событий, который случились в США минувшей ночью.

Вчера возле Капитолия в Вашингтоне собрались более 100 тысяч человек.

Люди штурмом взяли Капитолий. Они буквально перелезли через ограждение, чтобы зайти на его территорию.

Также часть участников беспорядка попало на территорию Капитолия, забравшись по стенам. В качестве лестниц они использовали ограждения, которые стояли перед зданием Конгресса в начале акции протеста сторонников Трампа

Охрана Капитолия в итоге открыла огонь по протестующим. Одна женщина погибла внутри здания, ей стреляли в лицо почти в упор, на поражение. Известно также еще о троих погибших.

Одним из главных персонажей на фото среди людей, захвативших здание, стал мужчина в мехах и с рогами на голове. Им оказался Джейк Анджели - бывший актер, который входит в ультраправую организацию QAnon.

Некоторым протестующим даже удалось посидеть в кресле председателя Конгресса.

Фото сторонника Трампа в зале Сената США, у которого в руках веник, чтобы "вымести" Байдена из власти.

На фото ниже - конгрессмен, который спешно покидал здание в противогазе. Их депутатам раздала служба безопасности на фоне информации о применении в Капитолии слезоточивого газа.

В результате погрома сторонники действующего Трампа ворвались и в кабинет советника Сената Элизабет Макдоноу. Они разбросали на документы и мусор.

Как писала "Страна" впервые штурм Капитолия состоялся в 1814 году. Граждане США 6 января взяли штурмом Конгресс впервые в истории Соединенных Штатов.

Мы подробно анализировали, что это означает.