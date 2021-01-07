В четверг, 7 января, известный днепровский бизнесмен, политик и бывший глава партии "Укроп" Геннадия Корбана впервые прокомментировал трагическую гибель сына. Он поделился своими чувствами и поблагодарил за соболезнования.

"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", - написал Корбан на своей странице Facebook.

Также Корбан поблагодарил всех за поддержку и сочувствие, которое помогло ему понять, что жизнь все еще продолжается. Он намерен продолжать жить ради своих детей, будущего и тех, кто остался.

"Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем", - рассказал Корбан о смерти сына.





Напомним, 5 января около Днепра сын Геннадия Лево Корбан уехал кататься с одноклассницей на багги. Спустя время полиция обнаружила транспорт на дне реки. Лев Корбан и его спутница погибли. Ему было 16 лет.

По поводу инцидента полиция открыла дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). По предварительной информации подростки погибли в результате несчастного случая.