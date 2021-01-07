Бывший президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в этом году проводит свой отпуск на Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора. Политик улетел на экзотический отдых еще до наступления Нового года.

В канун Нового года экс-депутата Кременчугского городского совета Дмитрия Кавунника опубликовал фото из самолета, где он встретил Порошенко.

"Летим вместе с Петром Порошенко! По сути, если отбросить все понты - в жизни все равны. При всем моем критичном отношении к Петру Алексеевичу я благодарен ему за те сложные годы президентства", - говорится в публикации от 29 декабря.

Позже депутат опубликовал серию фотографий своего отдыха из Эквадора.

По информации политолога Андрея Золотарева, Порошенко отправился дальше - на Галапагосские острова, которые принадлежат Эквадору.

Галапагосские острова, которые омываются водами Тихого океана, славятся своим очень богатым растительным и животным миром. В частности, там живут самые большие в мире черепахи.

Сейчас днем там +23, ночью +19.

Ранее мы рассказывали о том, где провел свой новогодний отпуск действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Страна" публиковала фотография отдыха замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в ОАЭ.