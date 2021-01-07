Появились первые полосы американских газет, которые вышли с четверг, 7 января, после массовых беспорядков у Капитолия, где сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа сорвали заседание Конгресса США.

В них также для определения протестующих, которые устроили беспорядки, используется слово "mob", что в переводе на русский означает "чернь", "толпа", "банда", "шайка".

Первая полоса американской ежедневной газеты New York Times звучит как "Tramp insites mob".

Одна из крупнейших американских газет New York Post написала такой заголовок: "Capitol invasion" (вторжение в Капитолий).

Еще одна ежедневная газета США The Washington Post выдала на первую полосу заголовок "Trump mob storms Capitol" что в переводится на русский как толпа (чернь, банда, шайка) Трампа взяла штурмом Капитолий.

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal выдала на первую полосу заголовок "Mob storms Capitol", что в переводе на русский звучит как "Толпа (чернь, банда, шайка) взяла штурмом Капитолий".

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Сейчас дебаты в Конгрессе возобновились.

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