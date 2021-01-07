В Беларуси официально изменили государственный герб. Теперь изображенный на нем глобус больше "повернут" на запад.

Эти и другие изменения символа закреплены в законе №83-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных символах Республики Беларусь", который вступил в силу.

В гербе изменилось следующее:

немного увеличилась красная звезда;

увеличился контур территории Беларуси;

изменились изображения колосьев, цветков клевера и льна;

поменялась форма красно-зеленой ленты.

А главное - глобус развернули так, что на его видимой части отображается не только территория России, а в том числе Европа, также стала видна Северная Америка.

"Было" и "стало". Фото: Twitter

Теперь в стране нужно менять печати, паспорта и все предметы, на которых нанесено изображение герба. Сколько на это уйдет средств, пока неизвестно.

Впервые о грядущих изменениях в гербе сообщалось в начале 2020 года. Тогда министр юстиции республики Олег Слижевский объяснил, что звезду на государственном символе сделали менее "воинственной". При этом, по его словам, изменения в дизайн внесены по просьбам и с учетом пожеланий граждан Беларуси.

Напомним, в ноябре был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Им стал художник Алексей Кохан, который представил работу с казаком, архангелом и львом. Правда, его вариант герба пришелся не всем по душе и вызвал в сети активные обсуждения. "Страна" разбиралась, почему эскиз нового герба Украины вызвал скандал.