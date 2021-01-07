В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области, которые также тремя днями ранее перекрывали дорогу.

Объявление об акции протеста публикует Телеграм-канал "ХС.Харьков".

Организатором этого движения выступил Алексей Прокопенко из Снежкова. Инициаторы акции сообщили, что проехать по трассе невозможно будет с 12:00 до 13:00.

Судя по видео, которое публикует "Главное" в своем Twitter, всего в акции приняли участие около человек. Протестующие были в масках, однако дистанции придерживались не все. На месте также находились правоохранители.

Киевская трасса в Валках перекрыта pic.twitter.com/9AfsQkjL0C — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 7, 2021

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб. Почему так резко подорожал газ и что будет с платежками подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали, что цену на электроэнергию для украинцев подняли почти в 2 раза.