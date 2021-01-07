Президент Владимир Зеленский отреагировал на события с США, где сторонники действующего лидера Дональда Трампа захватили Капитолий. По его словам, Украина "решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США" и поддерживает проведение заседания, на котором Джо Байдена окончательно утвердили избранным президентом.

Об этом украинский глава государства написал в Twitter в четверг, 7 января.

"Мы (Украина - Ред.) решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - говорится в заявлении Зеленского.

Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика Страны": "Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная - он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США - "это другое".

Напомним, бывшие президенты США Барак Обама, Билл Кинтон, Джордж Буш прокомментировали захват Капитолия США сторонниками нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Они осудили произошедшее.

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