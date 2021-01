Мировые лидеры отреагировали на события, произошедшие в вашингтонском Капитолии этой ночью. Президенты, премьер-министры и члены правительств осудили погромы, которые устроили в здании Конгресса США сторонники действующего президента Дональда Трампа.

Так, министр иностранных дел Испании связала штурм Капитолия с действиями Трампа.

Президент ФРГ назвал погромы в Конгрессе "результатом лжи и неуважения к демократии". В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила: "Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса прошлой ночью, эта картина меня разозлила и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями. Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и подтвердил это вчера. Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и выразил уверенность, что демократия в США еще восторжествует. В МИД Израиля подчеркнули: "С момента обретения независимости Америка, наш великий и верный друг, была маяком демократии и выступала за ценности свободы, справедливости и независимости".

Премьер-министр Нидерландов призвал Трампа признать результаты выборов президента США, по итогам которых победу одержал демократ Джо Байден.

В свою очередь Китай, с которым за время президентства Трампа у США значительно ухудшились отношения, надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в Штатах. Такое заявление распространил МИД страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что "огорчен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии выразил надежду, что "демократия в Соединенных Штатах преодолеет эту сложную ситуацию, восстановит спокойствие и гармонию, а также мирную и демократическую передачу власти".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: "То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".

We believe in democracy.#WeAreOne pic.twitter.com/dj3hs66KKn