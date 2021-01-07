В Украину возвращаются четыре члена экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в Ливии 13 февраля 2016. Украинские моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой.

Об этом в четверг, 7 декабря, информирует пресс-служба Офиса президента.

Освобождение украинских граждан приветствовал президент Владимир Зеленский. Он также поблагодарил за работу дипломатов, министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение моряков стало возможным.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что держит процесс возвращения моряков под контролем. По его словам, президент всегда "настаивает на соблюдении одного важного и непоколебимого принципа под названием "Украина не бросает своих"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

"Это формула уважения нашего государства и граждан. Каждый раз, когда этот принцип подтверждается на практике, я горжусь Украиной. А для родных граждан, возвращающихся все проще. Они просто наконец смогут обнять своих близких", - сказал дипломат.

Напомним, четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam, подозреваемых в контрабанде нефти, в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения. В ОП добавили, что двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, поэтому представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Ранее мы рассказывали об освобождении задержанных в Ливии украинцев в 2016 и 2019 году.