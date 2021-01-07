На следующей неделе в российской столице - Москве - температура воздуха опустится до аномально низких значений. Этот антициклон со снегопадами и сильными холодами спустя несколько дней будет в Киеве.

В ночь на вторник, 12 января, в Москве похолодает до минус 20-25, местами до минус 27, сообщили российские синоптики.

Спустя несколько дней частично эти холода со снегом переместятся в Киев.

По данным синоптиков Gismeteo, в столице Украины в середине первого месяца Нового года придут морозы до -12 градусов.

Похолодание в Киеве ожидается 16 и 17 января (суббота и воскресенье следующей недели). Температура воздуха ночью опустится до -12 градусов, а днем - до -7. Также в эти дни будет идти снег.

Напомним, в Украине средняя месячная температура в январе 2021 года ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, местами будет 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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