На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушилась глыба льда, в результате чего погиб один человек. Еще пятеро оставались под завалами.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в четверг, 7 января.

"Поступила информация, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб, еще одного пострадавшего вытащили очевидцы и спустили вниз (ниже водопада), четыре человека остались под завалом", - сказали в МЧС, добавив, что ситуация уточняется.

Позже спасатели достали из-под завалов четырех пострадавших. По их данным, на месте ЧП могут находиться другие туристы.

"Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок - в тяжелом состоянии, он передан медикам", - заявили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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