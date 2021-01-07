В родном городе президента Владимира Зеленского - в Кривом Роге в четверг, 7 января, произошел пожар в мини-кинотеатре. Огонь уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Информация о пожаре поступила около 4:01 (по в киевскому времени). По прибытию в здание, которое находится на улице Рекордная Покровского района, спасатели установили, что пожар, вероятно, возник внутри металопрофильного сооружения, которая использовалась как мини-кинотеатр.

По данным ГСЧС, огнем уничтожено здание мини-кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра. Спасатели локализовали пожар в 04:25, а ликвидировали в 05:45.

Напомним, в начале декабря, 2020 года, в Полтаве произошел масштабный пожар в бывшем Доме дворянского собрания, которому больше двухсот лет. В историческом здании располагались кинотеатр, ночной клуб, караоке и ресторан. В результате, огонь полностью уничтожил здание.

Также сообщали, что в Одессе произошел пожар в неработающем кафе.