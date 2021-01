Южнокорейская компания по производству автомобилей Kia, вслед за BMW, представила новый логотип, который ознаменует "трансформацию бренда и стремление к новым глобальным целям".

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Новый логотип Kia отражает приверженность компании идее стать олицетворением перемен и инноваций. Автомобильная индустрия переживает эпоху быстрой трансформации, и Kia стремится быть в авангарде изменений, адаптируясь к этим переменам. Новый логотип символизирует наше желание вдохновлять клиентов, а наших сотрудников - справляться с теми вызовами, которые ставит перед нами быстро меняющаяся отрасль", - заявил президент и генеральный директор Kia Сон Хо Сун.

По случаю смены логотипа компания провела торжественное шоу фейерверков, которое состоялось в городе Инчхон. В мероприятии были задействованы 303 дрона, которые синхронно выпустили сотни фейерверков - это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

Видео: YouTube/ Kia

О грядущей смене логотипа стало известно еще в декабре 2019 года, когда компания зарегистрировала в южнокорейском патентном офисе новую эмблему. Она представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете.

Символы с похожей стилистикой компания также использовала на электрическом концепт-каре Imagined by Kia, представленном в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

Что касается слогана, то вместо нынешнего "Сила удивлять" (The Power to Surprise) компания будет использовать "Движение, которое вдохновляет" (Movement that inspires).

Ранее мы писали о том, как немецкий автоконцерн BMW в поддержку ЛГБТ сменил свой логотип в соцсетях на радужный, а также принял участие в марше, выставив пять кабриолетов 8 серии, перекрашенные в цвета Прайда.

Также "Страна" сообщала о смене логотипа "Формулы-1".