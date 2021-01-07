Президент США Дональд Трамп согласился на "упорядоченный переход" власти избранному президенту США Джо Байдену 20 января, когда состоится инаугурация демократа.

Соответствующее заявление от имени Трампа обнародовал заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое утверждение, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченный переход (власти избранному президенту США Джо Байдену). Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой!" - гласит текст заявления.

Трамп согласился передать власть Байдену впервые с окончания выборов президента США. Ранее действующий глава государства обещал устроить "адскую битву" за пост президента в случае "захвата" Сената и Белого дома членами Демократической партии.

Напомним, в среду, 6 января в Капитолии США произошли беспорядки, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

"Страна" в онлайн-режиме следит за событиями в Соединенных Штатах.