В результате погрома, который в Капитолии устроили участники акции протеста против утверждения результатов выборов президента США, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в том числе и в кабинет советника Сената Элизабет Макдоноу.

Кадры погрома в нем опубликовало агентство "РИА Новости" в своем телеграм-канале.

Так, на видео показано, как на полу кабинета разбросаны документы и мусор. Также на рабочем месте советника Сената сдвинуты кресла. О каких-либо существенных разрушениях там не сообщается.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

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