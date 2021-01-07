Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер, которая ранее распорядилась ввести комендантский час, приняла решение продлении режима чрезвычайного положения в городе в округе Колумбия. Он будет действовать до инаугурации Джо Байдена, которая назначена на 20 января.

Об этом градоначальница написала в своем Twitter в четверг, 7 января.

"Я издала приказ мэра 2021-003, продлевающий чрезвычайное положение, объявленное ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней до тех пор, пока это не будет предусмотрено дальнейшим распоряжением мэра", - написала она.

Эти меры были согласованы с местными подразделениями внутренней безопасности и агентства по чрезвычайным ситуациям.

Указом предусматривается при необходимости задействования помощи на федеральном уровне.

Распоряжение будет действовать до 15:00 21 января (22:00 по киевскому времени), и таким образом коснется церемонии инаугурации 20 января избранного президента США Джо Байдена.

Боузер отметила, что многие демонстранты прибыли в Вашингтон с целью "чинить насилие и разрушение" и что подобные настроения подогреваются риторикой действующего президента Дональда Трампа, который не признает своего поражения на президентских выборах.

Напомним, в США вечером 6 января начались массовые беспорядки у Капитолия, где Конгресс должен был утвердить результаты выборов президента. Позже митингующие захватили здание Капитолия, там начались перестрелки, есть погибшие. Утверждение результатов выборов парламентом, что предусмотрено законом, было сорвано.

Позже Конгресс США возобновил совещание, в ходе которого Джо Байдена окончательно утвердили избранным президентом.