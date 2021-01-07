Обе палаты Конгресса США отклонили возражения против итогов голосования Коллегии выборщиков в спорных штатах. Сенат и Палата представителей утвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом информирует CNN.

Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосов выборщиков в Аризоне, Неваде и Мичигане, но ходатайства провалились, прежде чем дошли до дебатов.

В результате Байден набрал 306 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. У действующего главы государства 232 голоса выборщиков.

Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились.

"Страна" в онлайн-режиме следит за событиями в Соединенных Штатах.