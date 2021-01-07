Четверым деткам, недавно родившемся в Ужгороде, выбрали имена. Девочку назвали Каролина, а трех мальчиков - Александр, Евгений и Иван.

Об этом рассказала их 20-летняя мать Лариса Кушнир, сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook.

Лариса также поделилась историей своей беременности. По ее словам, о том, что детей будет несколько, узнала на седьмой неделе беременности - тогда уже точно знали, что их трое, позже обследование показало, что аж четверо.

"Сказала, что сразу были шокированы такой новостью, бабушки с дедушками даже не поверили, а сейчас - очень счастливы. Уже определились с именами - детей назовут Александр, Евгений, Иван и Каролинка", - рассказали в горсовете.

Директор КП Ужгородский роддом Олег Онопко сказал, что дети, которые продолжают находиться в палате интенсивной терапии под пристальным наблюдением врачей, будут здесь минимум месяц-полтора.

"Детки требуют длительной реабилитации и выхаживания, как и все преждевременно рожденные. В течение вчерашнего дня для профилактики дыхательных расстройств им ввели 10 флаконов дорогостоящего препарата Куросурф, общая стоимость только этого препарата составила около 170 тысяч гривен. В общем все необходимое для лечения детей в ужгородском роддоме есть, как и оборудование, профессиональный медперсонал, который круглосуточно наблюдает за младенцами", - заявил он.

Напомним, 5 января в Ужгороде 20-летняя мать родила сразу четверых малышей - троих мальчиков и девочку. Крохи появились на свет путем кесарева сечения на 30-й неделе беременности. Вес новорожденных - от 1260 до 1460 граммов. Такие роды на Закарпатье принимали впервые.

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