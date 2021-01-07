Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 24 часа. Ранее подобное решение приняло руководство Twitter, там страница главы государства заблокирована на 12 часов.

"Мы зафиксировали два нарушения политики (пользования соцсетью) в отношении страницы президента Трампа, которые приведут к 24-часовой блокировке функций, что означает, что он потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени", - сообщили в пресс-службе Facebook.

Об аналогичных решении сообщили и в Instagram, которым владеет Facebook.

"Мы тоже блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа", - написал глава соцсети Адам Моссери.

Тем временем стало известно, что президент США уже удалил записи в Twitter, которые нарушали правила пользования социальной сети и стали причиной блокировки его аккаунта. Уже сегодня после 12:00 по Киеву доступ к странице Трампа может быть восстановлен.

Напомним, 6 января в Вашингтоне начались беспорядки после митинга сторонников проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа. Протестующие ворвались в Капитолий, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Сейчас дебаты в Конгрессе возобновились.

Трамп во время беспорядков опубликовал в социальных сетях видео с призывом к участникам беспорядков остановить насилие и разойтись. Также во время своей речи президент США заявил, что выборы были "украдены". В Twitter был введен запрет на комментирование и лайк соответствующего поста. Также видеообращение Трампа заблокировали Facebook и Youtube.

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