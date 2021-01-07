Появилось видео, как охрана Конгресса в упор расстреливает сторонницу Трампа
Появилось видео, на котором видно как именно была застрелена во время штурма здания конгресса США сторонница американского лидера Дональда Трампа, ветеран Вооруженных сил США Эшли Бэббитт.
Соответствующее видео публикует телеграм-канал "Политика Cтраны" в четверг, 7 января.
На нем запечатлено, как девушка пытала пролезть через разбитое окно в зал Сената. Однако в этот момент в неё выстрелил охранник. Очевидно, что он стрелял практически в упор, на поражение.
Напомним, Бэббитт жила в Сан-Диего, который находится в штате Калифорния. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом. Во время беспорядков в США она получила пулю в шею, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.
Всего во время протестов, по предварительным данным, погибли четыре человека.