Появилось видео, на котором видно как именно была застрелена во время штурма здания конгресса США сторонница американского лидера Дональда Трампа, ветеран Вооруженных сил США Эшли Бэббитт.

Соответствующее видео публикует телеграм-канал "Политика Cтраны" в четверг, 7 января.

На нем запечатлено, как девушка пытала пролезть через разбитое окно в зал Сената. Однако в этот момент в неё выстрелил охранник. Очевидно, что он стрелял практически в упор, на поражение.

Напомним, Бэббитт жила в Сан-Диего, который находится в штате Калифорния. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом. Во время беспорядков в США она получила пулю в шею, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.

Всего во время протестов, по предварительным данным, погибли четыре человека.