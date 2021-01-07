За минувшие сутки число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 8 997, что на 2 086 больше по сравнению с предыдущим днем. Среди заболевших 227 детей и 385 медработников.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Коронавирус.инфо" в четверг, 7 января.

По их данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 1 099 493. Из них 19 505 (+148 за сутки) оказались летальными. Выздоровели уже 773 214 (+11 316) пациентов с Covid-19. За сутки было госпитализировано 2 567 человек. Также сообщается о 54 438 проведенных вчера тестирований (в том числе методом ПЦР - 37 287, методом ИФА - 17 151).

Ранее мы писали, что министры 13 стран ЕС попросили помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Также рассказывали, что uлава Минздрава Степанов сообщил, что Украину вскоре ждет рост заболеваемости Covid-19.