Вчера в Америке произошло беспрецедентное событие - сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его.

Штурм Капитолия состоялся впервые с 1814 года, да и то - в девятнадцатом веке здание захватили англичане. Свои же граждане берут штурмом Конгресс впервые в истории США.

Правда, создавалось впечатление, что им в этом особенно никто не пытался помешать. Зато потом оппоненты Трампа начали обвинять его в мятеже и грозить тюрьмой.

Трампистам удалось на время сорвать признание победы Байдена на выборах. Однако после того, как их разогнали, конгрессмены и сенаторы все же утвердили нового лидера страны.

Дональд Трамп по сути признал свое поражение и согласился передать власть Байдену.

"Страна" подводит главные итоги самого сенсационного для в политической истории Америки.

1. Почему вчера начался штурм Капитолия?

Вчера ожидалось важное событие для предвыборной кампании в США. Сенат - верхняя палата Конгресса - должен был утвердить результаты голосования выборщиков. То есть по сути - объявить Джо Байдена президентом.

Дальше уже только инаугурация и официальный переход власти к новому президенту. То есть это переломный момент выборов.

Дональд Трамп, как известно, итогов этих выборов не признал, заявляя, что у него украли победу. И сделал то, чего все оппоненты так опасались: в день судьбоносного заседания Сената вывел к зданию Капитолия своих сторонников. Собралось более 100 тысяч человек, и сам президент выступил перед ними.

Но в какой момент ситуация подошла к штурму?

В последние дни Трамп заявлял, что вице-президент Майк Пенс, который возглавляет Сенат, имеет право не утвердить голоса выборщиков. Тогда по сути президентство Байдена будет отложено или вообще поставлено под вопрос.

Правда, от самого Пенса сигналов о готовности это сделать не поступало. А связанные с демократами СМИ писали, что у Майкла нету таких полномочий.

Но Трамп повторил требование к своему вице-президенту на митинге под Конгрессом.

"Все, что нужно сделать Пенсу, - это отправить их (голоса - Ред.) обратно в штаты, и мы выиграем. Сделай это, Майк, время для последнего мужества!", - воззвал президент.

Однако Пенс демонстративно не стал выполнять советы Трампа. И тогда люди пошла на штурм здания.

2. Как сторонникам Трампа удалось взять здание?

Очень просто. Если во время митингов BLM правительственные здания в Вашингтоне окружили несколько шеренг спецназа, то вчера подходы к Конгрессу охраняли всего несколько полицейских.

Их растянутый кордон легко прорвали трамписты, как заметно из видеоролика.

А на других видео видео как полицейские сами пропускали протестующих. Что это было - беспечность властей или сознательная провокация на радикальные действия - вопрос пока открытый.

Скажем только, что митинги за Трампа готовились не тайно. И риторика их участников тоже была известна. При этом почему-то значительные силы полиции начали подтягивать в город только после того, как здание Капитолия было уже захвачено.

За это время весь мир облетели кадры колоритных персонажей, которые ворвались в залы Конгресса, кабинеты конгрессменов и сенаторов.

Одновременно сами выборные представители бежали со своих рабочих мест.

Такого Америка еще не видела. А вот украинцам похожие кадры знакомы - у нас захваты административных зданий разъяренными "активистами" с 2014 года стали привычной практикой.

Правда, в США их тогда не осуждали и напротив - требовали от украинских властей не применять силу против "мирных протестующих". Сами же американцы в схожей ситуации повели себя совершенно иначе.

3. Как зачищали протестующих?

Официально во время штурма Капитолия погибло четыре человека.

Первой жертвой стала ветеран ВВС США Эшли Бэббит, которая отслужила в армии 14 лет.

Она погибла так. Охрана забаррикадировала двери в одном из коридоров Капитолия, а протестующие разбили окна и попытались пролезть в этот проем. Тогда один из охранников открыл огонь на поражение - по сути, намеренно стреляя в упор. Что с точки зрения украинских реалий - скандальное событие, которое бы вызвало гнев западных посольств.

Кто другие погибшие - не сообщается. Также власти официально подтвердили задержание 52х человек.

Перелом в протестах начался после того, как Трамп начал призывать протестующих расходиться по домам и опубликовал видео, где заявил, что насилие начинает играть на руку оппонентам.

Затем пресс-секретарь Белого дома заявила, что по приказу Трампа в Вашингтон введут Нацгвардию. Правда, потом пошли слухи, что сделать это распорядился Пенс, а не Трамп.

У Капитолия действительно появилась полиция, а внутри здания возник спецназ в форме защитного цвета (то есть, видимо, военные).

Дальнейшие события внутри Капитолия остались закрытыми от общественности - изнутри больше не было ни фото, ни видео. Но ближе к часу ночи по европейскому времени, здание было зачищено. Примерно к тому же времени людей отогнали от входа в Конгресс. А затем оставшихся на улице начали задерживать за нарушение комендантского часа.

4. Почему Трамп не пошел дальше?

Отступление Трампа предопределили несколько событий.

Во-первых, фактическое предательство вице-президента Пенса, который открыто стал на сторону демократов, - в ходе протестов он прилюдно поругался с Трампом и отписался от его аккаунта в Твиттере.

Трампу же он пригрозил ответственностью.

То есть стало понятно, что даже ближайшее окружение президента переметнулось к противнику. А это значит "стратегическое одиночество", которое можно было переломить лишь одним путем - прямой апелляцией к народным массам и своим сторонникам.

Другими словами - нужно было возглавить революцию. Но на это Трамп оказался не готов.

Во-вторых, штурм Капитолия сторонниками Трампа сразу после его выступления - стал так или иначе поводом привлечь президента к ответственности за попытку захвата власти.

Трамп это прекрасно понимал. И сначала призвал своих фанатов расходиться по домам, а потом отправил на них Национальную гвардию (и даже если гвардейцев послал Пенс, Трамп этого приказа не отменил).

То есть президент понимал, что захват Конгресса ему не простят - сместить и осудить Трампа демократы пытались и за меньшее - и попытался сгладить ситуацию.

Эти попытки были видны и сегодня, когда президент, заблокированный во всех соцсетях, заявил, что не будет сопротивляться и передаст власть Байдену 20 января - на инаугурации.

Означает ли это, что Трамп не был готов к захвату Капитолия, а значит - и к тому, чтобы возглавить протесты? Вероятно, да.

И здесь мы возвращаемся к вопросу: почему его сторонников так легко пропустили в здание? Не было ли это своеобразной провокацией, чтобы под занавес президентства повесить на Трампа попытку захвата государственной власти? И тем самым - обнулить любые перспективы на возвращение в политику?

Ведь Трамп раньше обещал своим сторонникам снова баллотироваться в президенты. Теперь эта вероятность выглядит весьма призрачной. Особенно в свете того, что дальше могут пойти вообще уголовные дела.

5. Что ждет дальше США и Трампа?

После штурма Капитолия трампистами на политической карьере Трампа, как считает часть экспертов, скорее всего можно ставить крест. Для республиканцев, которые называют себя партией правопорядка и законности, его фигура может стать "токсичной", а создание собственной партии сомнительно.

Показательно в этом плане отречение от него ближайшего соратника, вице-президента Майка Пенса и лидера республиканцев в Сенате Митчелла Макконнелла, который еще недавно "топил" за пересмотр результатов выборов, но после попытки захвата Капитолия призвал к скорейшему утверждению президентом Байдена.

"Картины "революционных матросов" в кабинетах капитолийского начальства напугали всех. Идейная борьба-борьбой, но привилегии надо оборонять. Что дальше собирается делать сам президент, неясно. По логике, расправа с ним должна быть жестокой - в назидание любому, кто покусится", - пишет Телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

Сейчас мы видим, что политическая элита обоих лагерей - и демократов, и республиканцев, уже сплотилась против Трампа. А учитывая то, что демократы будут контролировать обе палаты Конгресса после победы на довыборах в Сенат в Джорджии, власть Байдена может только укрепиться.

На этом фоне шансы Трампа вернуться в большую политику сильно уменьшились. А по худшему для него сценарию, могут и привлечь за подстрекательство к мятежу и насильственному перевороту, что грозит "гэкачеписту" серьезными тюремным сроком.

Действительно, захват здания Конгресса может перечеркнуть для Трампа позитивные перемены в США, за которые во многом его и поддержало полстраны (более 74 миллиона голосов).

"Эти идиоты теперь чрезвычайно усложнили жизнь для тех из нас, кто восхищается президентом Трампом за то, что он одержал выдающиеся победы во внутренней и международной политике. Теперь на любые доводы о самом высоком среднем доходе домохозяйств в истории Америки, самом низком уровне бедности, полной ликвидации "Исламского государства" и создании двух вакцин против COVID-19 за девять месяцев будет звучать ответ : "Вы имеете в виду того болвана, люди которого напали на Капитолий?", - полагает обозреватель близкой к республиканцам Fox News Дерой Мердок.

Есть, впрочем, мнение, что Трамп еще попытается объединить радикальную часть соратников. Как пишет Daily Telegraph, инцидент в Капитолии указывает, что "трампизм" никуда не делся, и Трамп будет и дальше пользоваться поддержкой неуравновешенной части Республиканской партии, а сам он, вероятно, будет считать, что покинул Белый дом лишь на время (хотя шансы на его возвращение очень невелики).

Для самих США события в Капитолии 6 января могут иметь большие последствия, которые могут усугубить нынешний раскол в стране и усилить напряжённость.

С одной стороны, говорят эксперты, новая администрация США может начать закручивать гайки против "инакомыслящих", объясняя необходимостью наведения порядка и недопущения нового хаоса.

С другой стороны, это может еще больше мобилизовать противников новой власти.

"Сторонники Трампа - это ведь не только захватившие Капитолий "варвары с рогами", которых у демократов их презрительно называют mob (шайка, чернь, банда, - прим. ред.). Это миллионы мирных граждан, те самые "средние американцы", которые не согласны с политикой, которую предлагают оппоненты Трампа. Многие остаются уверенными, что выборы украли, а Байден - нелигитимный президент. Как сказала одна из участниц митинга в Вашингтон, я пришла, чтобы потом могла сказать своим внукам, что боролась за правду. Поэтому могут начаться брожения внутри США, которые при радикальном сценарии могут привести к расколу государства. Кроме того, могут активизироваться вооружённые ультраправые и их стычки с крайне левыми, активистами BLM, что грозит стабильности США. Часть американцев взвинчена, настроена революционно, а учитывая, что в части общества зреют радикальные и коммунистические настроения, они могут воспринять происходящее, как поется в Интернационале, "последним и решительным боем", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

О том, что события 6 января в Вашингтоне могут стать спусковым крючком для дальнейшей бойни, пишет Daily Telegraph.

"Те, кто приехал в Вашингтон из других регионов США, вернутся домой и продолжат борьбу. Как предупредил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, американская демократия может войти в "смертельный штопор", который способен привести к росту насилия в стране", - полагает американский обозреватель издания Ник Аллен.

Еще одно последствие инцидента в Капитолии - удар по имиджу США в мире.

"США никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии", - написала в своем Twitter Джилл Догерти - бывший журналист CNN, преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute.

Последствия событий 6 января будут расходиться как круги по воде в течение многих лет, и разбираться с ними предстоит историкам, пишет Wall Street Journal.

"Трамп как-то заявил о превращении Америки в государство третьего мира. Теперь же он сам спровоцировал волнение, которое больше ассоциируется с насильственной передачей власти в нестабильных странах", - пишет Independent.

"Авторитет США в мире серьезно пострадал. В стране идет жестокий процесс самоочищения - если ей вообще удастся это сделать", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.

6. Почему сторонникам майданов не понравились протесты трампистов?

Интересно, что события в Капитолии раскритиковали те, кто помогал похожим событиям в других странах или же напрямую в них участвовал.

Самый яркий пример - экс-президент Джордж Буш, который заявил, что такие вещи происходят лишь в банановых республиках.

"Лора и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической республике. Насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами", - сказал он.

Телеграм-канал "Политика Страны" напомнил в этой связи, что именно администрация Буша поддержала в свое время цветные революции на постсоветском пространстве.

"Стоит напомнить, что на время каденции Буша пришлись цветные революции в Грузии и Украине. В Грузии протестующие против итогов выборов во главе с Саакашвили захватили здание парламента и заставили президента Шеварднадзе отречься от власти.

В Украине сторонники Ющенко не признали итогов второго тура выборов, собрали Майдан под давлением которого суд объявил, а власти согласились на не предусмотренный Конституцией третий тут выборов - по сути передачу власти Ющенко.

Но тогда президент Буш не упрекал ни грузинских, ни украинских протестующих в том, что они свои страны превращают в банановые республики. Наоборот - горячо поддержал протест и смену власти после него", - резюмирует "Политика".

Особенно характерно обсуждается первая жертва вчерашнего штурма - застреленная Эшли Беббит.

"В Украине уже идут комментарии типа "а на что она рассчитывала, идя на захват госучреждения?".

Наверное на такую же реакцию, которая была у Госдепа после того как в 2003 году грузинские протестующие против итогов выборов во главе с Саакашвили захватили здание парламента. Или на такую же реакцию, которая была у Госдепа после захвата КГГА майдановцами в 2013 году. Татьяну Черновол в этот момент никто ведь не застрелил?", - пишет "Политика Страны".