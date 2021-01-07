В США некоторые СМИ используют для определения протестующих, которые устроили беспорядки и ворвались в здание Капитолия, слово "mob", что в переводе на русский означает "чернь", "толпа", "банда", "шайка".

New York Times использовал это слово, описывая беспорядки в США. "...через несколько часов после введения комендантского часа после штурма здания (толпой, бандой, шайкой, чернью) поддерживающих Трампа, вокруг Капитолия в Вашингтоне все еще есть протестующие...", - говорится в их предложении.

Слово "mob" использовало и британские издание The Guardian. ...Толпа (банда, шайка, чернь) сторонников Трампа штурмовала Капитолий США в Вашингтоне.

Из этого же издания "Толпа (банда, шайка, чернь) сторонников Трампа вошла в зал Сената и вынудила депутатов бежать. Одна женщина была убита".

В заголовке к новости The Washingtonpost также использовал слово "mob". "Женщина умирает после стрельбы в Капитолии США: Национальная гвардия округа Колумбия активизировалась после банды (толпы, шайки, черни) вторжения в здание".

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Сейчас дебаты в Конгрессе возобновились.

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