Джордж Буш-младший, Барак Обама и Бил Клинтон прокомментировал беспорядки в США. Фото: Matt W Cody/flickr.com

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Кинтон, Джордж Буш прокомментировали захват Капитолия США сторонниками нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Соответствующие заявления они опубликовали в своих соцсетях.

Барак Обама назвал захват Капитолия останется в истории США примером "величайшего бесчестия и позора" для страны. Он считает, что напавших подстрекал Дональд Трамп, который "продолжает безосновательно лгать о результатах президентских выборов" . По мнению Обамы именно действующий президент несет ответственность за произошедшее.

Обама поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.

Обама осудил беспорядки в США. Скриншот: twitter.com/barackobama

Бывший президент Билл Клинтон назвал штурм Капитолия "беспрецедентной атакой на нашу страну, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга".

"Спичку поджег Дональд Трамп и его самые горячие пособники, в том числе в Конгрессе, ради того, чтобы опрокинуть итоги выборов, которые он проиграл", - написал Клинтон.

По его оценке, выборы были свободными, подсчет - честным, результаты - не вызывающими сомнений. Он призвал осудить произошедшую вспышку насилия, перевернуть страницу и обеспечить мирную передачу власти.

Клинтон осудил беспорядки в США. Скриншот: twitter.com/BillClinton

Экс-президент Джордж Буш заявил, что наблюдал с женой за происходящим с ужасом и отвращением, как если бы это происходило "в банановой республике", а не в демократическом государстве.

"Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах", - написал Буш.

Он считает, что на Капитолий напали и заседание Конгресса сорвали люди, чьи страсти были подогреты дезинформацией и ложными надеждами. Буш поражен безрассудным поведением отдельных политических лидеров после выборов и тем неуважением к институтам, традициям и правоохранительным органам, которое проявилось сегодня.

Буш осудил беспорядки в США. Скриншот: twitter.com/TheBushCenter

На комментарии экс-президентов, в частности, Буша, отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Самое интересное, что на время каденции Буша пришлись цветные революции в Грузии и Украине. В Грузии протестующие против итогов выборов во главе с Саакашвили захватили здание парламента и заставили президента Шеварднадзе отречься от власти.

В Украине сторонники Ющенко не признали итогов второго тура выборов, собрали Майдан под давлением которого суд объявил, а власти согласились на не предусмотренный Конституцией третий тут выборов - по сути передачу власти Ющенко.

Но тогда президент Буш не упрекал ни грузинских, ни украинских протестующих в том, что они свои страны превращают в банановые республики. Наоборот - горячо поддержал протест и смену власти после него", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий, где проходило заседание Конгресса США по утверждению результатов президентских выборов. Напавшие требовали признать, что Трамп победил. Они сорвали заседание и провели в Капитолии несколько часов, пока их не выдворила Нацгвардия. В настоящее время заседание в Конгрессе возобновилось.

По данным полиции, в результате массовых беспорядков погибли четыре человека.

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