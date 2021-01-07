Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Кинтон, Джордж Буш прокомментировали захват Капитолия США сторонниками нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Соответствующие заявления они опубликовали в своих соцсетях.

Барак Обама назвал захват Капитолия останется в истории США примером "величайшего бесчестия и позора" для страны. Он считает, что напавших подстрекал Дональд Трамп, который "продолжает безосновательно лгать о результатах президентских выборов" . По мнению Обамы именно действующий президент несет ответственность за произошедшее.

Обама поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.

Бывший президент Билл Клинтон назвал штурм Капитолия "беспрецедентной атакой на нашу страну, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга".

"Спичку поджег Дональд Трамп и его самые горячие пособники, в том числе в Конгрессе, ради того, чтобы опрокинуть итоги выборов, которые он проиграл", - написал Клинтон.

По его оценке, выборы были свободными, подсчет - честным, результаты - не вызывающими сомнений. Он призвал осудить произошедшую вспышку насилия, перевернуть страницу и обеспечить мирную передачу власти.

Экс-президент Джордж Буш заявил, что наблюдал с женой за происходящим с ужасом и отвращением, как если бы это происходило "в банановой республике", а не в демократическом государстве.

"Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах", - написал Буш.

Он считает, что на Капитолий напали и заседание Конгресса сорвали люди, чьи страсти были подогреты дезинформацией и ложными надеждами. Буш поражен безрассудным поведением отдельных политических лидеров после выборов и тем неуважением к институтам, традициям и правоохранительным органам, которое проявилось сегодня.

На комментарии экс-президентов, в частности, Буша, отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Самое интересное, что на время каденции Буша пришлись цветные революции в Грузии и Украине. В Грузии протестующие против итогов выборов во главе с Саакашвили захватили здание парламента и заставили президента Шеварднадзе отречься от власти.

В Украине сторонники Ющенко не признали итогов второго тура выборов, собрали Майдан под давлением которого суд объявил, а власти согласились на не предусмотренный Конституцией третий тут выборов - по сути передачу власти Ющенко.

Но тогда президент Буш не упрекал ни грузинских, ни украинских протестующих в том, что они свои страны превращают в банановые республики. Наоборот - горячо поддержал протест и смену власти после него", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий, где проходило заседание Конгресса США по утверждению результатов президентских выборов. Напавшие требовали признать, что Трамп победил. Они сорвали заседание и провели в Капитолии несколько часов, пока их не выдворила Нацгвардия. В настоящее время заседание в Конгрессе возобновилось.

По данным полиции, в результате массовых беспорядков погибли четыре человека.