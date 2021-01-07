Конгресс США возобновил прерванные из-за захвата Капитолия сторонниками американского лидера Дональда Трампа слушания. Сенаторы должны утвердить голоса выборщиков, отдавших за победу на президентских выборах Джо Байдену.

Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Заседание открыл вице-президент США Майк Пенс. Он осудил захват здания Конгресса протестующими.

В свою очередь лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня.

"Соединенные Штаты и Конгресс США сталкивались с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У них ничего не вышло", - сказал он.

Напомним, в среду, 6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Сторонники Трмпа требовали пересмотреть результаты президентских выборов.

Позже в ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса.